Привыкших жить надеждами будущих покупателей продукции Intel ресурс FanlessTech обрадовал новой информацией о сроках появления процессоров Rocket Lake-S. Если быть точнее, сроки упоминаются не такие уж новые – уже давно предполагается, что эти процессоры в исполнении LGA 1200 будут представлены в первом квартале следующего года. Принято считать, что на некоторых существующих материнских платах они смогут реализовать поддержку PCI Express 4.0, но это не гарантируется.

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Источник изображения: Intel

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FanlessTech дополняет эти данные ассортиментом моделей Rocket Lake-S, который критичен для этого информационного ресурса. Оказывается, процессоры Rocket Lake-S будут представлены только в сериях Core i9, Core i7 и Core i5. Младшие модели серий Core i3 и Pentium будут предлагаться только в виде процессоров Comet Lake-S Refresh, а Celeron и вовсе останется на более старой версии кристалла Comet Lake-S. Среди процессоров Rocket Lake-S будут модели с уровнем TDP не более 35 Вт. В третьем квартале 2021 года, как поясняет источник, будут представлены процессоры Alder Lake-S, о чём говорила и сама Intel в более размытых формулировках.