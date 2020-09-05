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Анонс процессоров Intel Rocket Lake-S намечен на первый квартал следующего года

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Привыкших жить надеждами будущих покупателей продукции Intel ресурс FanlessTech обрадовал новой информацией о сроках появления процессоров Rocket Lake-S. Если быть точнее, сроки упоминаются не такие уж новые – уже давно предполагается, что эти процессоры в исполнении LGA 1200 будут представлены в первом квартале следующего года. Принято считать, что на некоторых существующих материнских платах они смогут реализовать поддержку PCI Express 4.0, но это не гарантируется.

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Источник изображения: Intel

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FanlessTech дополняет эти данные ассортиментом моделей Rocket Lake-S, который критичен для этого информационного ресурса. Оказывается, процессоры Rocket Lake-S будут представлены только в сериях Core i9, Core i7 и Core i5. Младшие модели серий Core i3 и Pentium будут предлагаться только в виде процессоров Comet Lake-S Refresh, а Celeron и вовсе останется на более старой версии кристалла Comet Lake-S. Среди процессоров Rocket Lake-S будут модели с уровнем TDP не более 35 Вт. В третьем квартале 2021 года, как поясняет источник, будут представлены процессоры Alder Lake-S, о чём говорила и сама Intel в более размытых формулировках.

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Теги

intel comet lake-s lga 1200 rocket lake rocket lake-s
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VRoman
06:46
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Анонс процессоров Intel Rocket Lake-S намечен на первый квартал следующего года
Boris Koltsov
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Boris Koltsov
06:44
>>> В третьем квартале 2021 года, как поясняет источник, будут представлены процессоры Alder Lake-S, о чём говорила и сама Intel в более размытых формулировках. и смысл в rocket-ах?
Анонс процессоров Intel Rocket Lake-S намечен на первый квартал следующего года
Boris Koltsov
06:42
>>> Утверждается, что новинки обзаведутся поддержкой интерфейса PCIe версии 4.0 с резервированием отдельных четырёх линий специально для нужд твердотельных накопителей. божеш ты мой, заживём. (нет) ...
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