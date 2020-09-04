До Австралии видеокарты GeForce RTX 30 серии Founders Edition не доберутся
Мозаика выхода игровых видеокарт NVIDIA с архитектурой Ampere на розничный рынок получается очень пёстрой. Австралийский ресурс Kotaku сообщает, что местное представительство NVIDIA решило не продавать видеокарты GeForce RTX 30 серии Founders Edition на территории этой страны через фирменный интернет-магазин, хотя видеокарты в этом исполнении предыдущего поколения местным покупателям по-прежнему доступны.
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Подчёркивается, что данное решение к трудностям анонса Ampere прямого отношения не имеет, и ближайшие последующие поколения видеокарт NVIDIA в исполнении Founders Edition австралийцам предлагаться тоже не будут. На примере соседней Японии можно убедиться, что подобные ограничения местные поставщики обычно обходят, и «запрещёнка» в эталонном исполнении на рынок всё же просачивается. При содействии посредников в интернет-магазинах можно купить что угодно, даже если товары не поставляются напрямую в страну пребывания покупателя.
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