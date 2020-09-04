Надежды поклонников игры Marvel’s Avengers получить её копию вместе с одним из процессоров Intel Comet Lake новой серии «KA» так и не оправдались – на красочно оформленной коробке отчётливо виднелась надпись, гласящая об отсутствии подобных привилегий. Зато в качестве импровизированного сувенира к процессору прилагался небольшой буклет с изображениями персонажей игры.

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Процессоры данной серии уже добрались до российских магазинов, и в таком исполнении даже предлагается выпущенный относительно недавно десятиядерный Core i9-10850K. Напомним, он чуть уступает в «паспортных» частотах старшему Core i9-10900K, но ведь следящих за развитием нашего сайта с начала прошлого века читателей подобные недостатки никогда не расстраивали.

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Источник изображения: Регард

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Зато на покупке Core i9-10850K можно сэкономить до пяти или шести тысяч рублей по сравнению с Core i9-10900K. В случае с моделью Core i9-10850KA можно ещё и бесплатно получить красивую коробку с памятным буклетом в придачу. На процессор даётся трёхлетняя гарантия, система охлаждения в комплекте поставки не предусмотрена.