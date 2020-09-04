NVIDIA Ampere по талонам: в одни руки будут давать одну видеокарту
Как уже сообщалось, нехватка видеокарт серии GeForce RTX 30 на старте продаж вынуждает продавцов по всему миру отказаться от приёма предварительных заказов. Новинки будут распределяться по принципу – кто ближе к кассе, тот потом и сможет заработать на перепродаже. Британский магазин Scan подтвердил, что в одни руки будет отпускаться не более одного экземпляра GeForce RTX 3090 или GeForce RTX 3080.
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Интересно, что время начала продаж указывается точно уже сейчас – с 14-00 по Гринвичу. GeForce RTX 3080 поступит в продажу 17 сентября, GeForce RTX 3090 попадёт на виртуальные прилавки неделей позже. Сроки появления GeForce RTX 3070 пока не определены, упоминается только месяц – октябрь. Зато цены на указанные видеокарты будут названы конкретным магазином на неделе, предшествующей началу продаж.
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