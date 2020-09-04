Как уже сообщалось, нехватка видеокарт серии GeForce RTX 30 на старте продаж вынуждает продавцов по всему миру отказаться от приёма предварительных заказов. Новинки будут распределяться по принципу – кто ближе к кассе, тот потом и сможет заработать на перепродаже. Британский магазин Scan подтвердил, что в одни руки будет отпускаться не более одного экземпляра GeForce RTX 3090 или GeForce RTX 3080.

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Источник изображения: Reddit, Robwaudby

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Интересно, что время начала продаж указывается точно уже сейчас – с 14-00 по Гринвичу. GeForce RTX 3080 поступит в продажу 17 сентября, GeForce RTX 3090 попадёт на виртуальные прилавки неделей позже. Сроки появления GeForce RTX 3070 пока не определены, упоминается только месяц – октябрь. Зато цены на указанные видеокарты будут названы конкретным магазином на неделе, предшествующей началу продаж.