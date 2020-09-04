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У производителей микросхем памяти сформировались запасы продукции на четыре месяца

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Как отмечает ресурс DigiTimes, производители памяти тоже почувствовали на себе влияние снизившегося спроса со стороны серверного сегмента, поскольку запасы готовой продукции на их складах теперь увеличились до четырёхмесячного уровня. В мобильном сегменте этот запас ещё больше.

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Источник изображения: Asia Times

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Оптимизм по поводу сохранения спроса на высоком уровне пока выражают только производители ноутбуков и некоторые из производителей серверного оборудования. Пандемия никуда не уходит, необходимость в самоизоляции сохраняется, поэтому средства для удалённой работы и дистанционного обучения будут востребованы и далее. Производители ноутбуков решили к осеннему сезону добавить моделей игрового плана, не ограничиваясь лишь решениями для деловых пользователей.

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DiLouk
12:56
Микросхемы памяти - это именно ОЗУ имеется ввиду?
У производителей микросхем памяти сформировались запасы продукции на четыре месяца
jugador
12:55
Он про Wasteland 3 писал, по всей видимости.
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DiLouk
12:54
У АМД трюк с производством старых, но дешевых карт хорошо работал на примере RX 580 570. Да и 1060 и 1050ti еще долго производились.
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kemiisto
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