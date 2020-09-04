У производителей микросхем памяти сформировались запасы продукции на четыре месяца
Как отмечает ресурс DigiTimes, производители памяти тоже почувствовали на себе влияние снизившегося спроса со стороны серверного сегмента, поскольку запасы готовой продукции на их складах теперь увеличились до четырёхмесячного уровня. В мобильном сегменте этот запас ещё больше.
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Оптимизм по поводу сохранения спроса на высоком уровне пока выражают только производители ноутбуков и некоторые из производителей серверного оборудования. Пандемия никуда не уходит, необходимость в самоизоляции сохраняется, поэтому средства для удалённой работы и дистанционного обучения будут востребованы и далее. Производители ноутбуков решили к осеннему сезону добавить моделей игрового плана, не ограничиваясь лишь решениями для деловых пользователей.
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