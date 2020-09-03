MediaTek разработает беспроводные решения и для систем на базе процессоров AMD
Продав свой бизнес по разработке модемов для смартфонов компании Apple, корпорация Intel собиралась сосредоточиться на создании 5G-модемов для персональных компьютеров, но и в этом случае она решила положиться на партнёра в лице MediaTek. Образцы соответствующих модемов начали поставляться в прошлом месяце, они будут устанавливаться в ноутбуки в виде модулей с разъёмом M.2 с начала следующего года.
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Теперь сайт DigiTimes сообщает, что AMD тоже собирается привлечь MediaTek для создания компонентов, ориентированных на использование передовых беспроводных интерфейсов ноутбуками на основе процессоров Ryzen. Начать решено с адаптеров Wi-Fi 6, хотя нельзя исключать, что в дальнейшем сотрудничество расширится и до создания 5G-модемов.
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