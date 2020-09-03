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Очертания тают в темноте: NVIDIA до самого анонса Ampere держала партнёров в неведении

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Недавно основатель NVIDIA в интервью признался, что до сих пор живёт с параноидальной идеей о закрытии компании через месяц, поэтому не составляет труда понять, почему все анонсы этого разработчика сопровождаются такой высокой степенью секретности. Представители ресурса Guru of 3D выяснили, что партнёры NVIDIA в случае подготовки к анонсу видеокарт семейства Ampere до последних пор были лишены доступа к рабочим версиям драйвера, которые позволили бы испытать быстродействие разрабатываемых видеокарт в играх.

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Источник изображения: MSI

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По словам первоисточника, производителям видеокарт были предоставлены только программные средства для тестирования разрабатываемых новинок, но проверить их в играх они не имели возможности. Более того, в тайне держатся и частотные характеристики представленных на этой неделе видеокарт серии GeForce RTX 30. В этом можно убедиться при взгляде на таблицу с сайта той же MSI, например. Всю информацию по новому поколению продуктов NVIDIA будет выдавать партнёрам строго дозированно.

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