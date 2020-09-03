Не смогли воздержаться от комментариев по поводу первых итогов анонса NVIDIA Ampere в игровом сегменте представители Bank of America, на которых это событие произвело благоприятное впечатление. Прогноз по курсу акций они подняли с $600 до $650.

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Источник изображения: NVIDIA

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Аналитики впечатлены заявленным приростом быстродействия относительно видеокарт предыдущих поколений. Цены при этом остались на уровне предшественников, хотя слухи предписывали их повышение по $100 на модель. В отличие от Turing, как отмечают эксперты, игровые Ampere позволят поднять производительность даже в тех играх, которые не используют трассировку лучей, а это привлечёт к ним более широкую потребительскую аудиторию.

По оценкам Bank of America, примерно три четверти владельцев видеокарт GeForce довольствуются изделиями поколения Pascal или более старыми, поэтому потенциал обновления парка накопился внушительный. На это намекал и сам основатель NVIDIA во время недавней трансляции, который призвал любителей игр, обладающих видеокартами поколения Pascal, задуматься об их замене на современные. По мнению представителей Bank of America, в следующем году NVIDIA сможет увеличить выручку в игровом сегменте минимум на 15%, в 2022 году темпы её прироста снизятся до 8%.