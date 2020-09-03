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Анонс Ampere позволит NVIDIA в следующем году увеличить игровую выручку на 15%

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Не смогли воздержаться от комментариев по поводу первых итогов анонса NVIDIA Ampere в игровом сегменте представители Bank of America, на которых это событие произвело благоприятное впечатление. Прогноз по курсу акций они подняли с $600 до $650.

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Источник изображения: NVIDIA

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Аналитики впечатлены заявленным приростом быстродействия относительно видеокарт предыдущих поколений. Цены при этом остались на уровне предшественников, хотя слухи предписывали их повышение по $100 на модель. В отличие от Turing, как отмечают эксперты, игровые Ampere позволят поднять производительность даже в тех играх, которые не используют трассировку лучей, а это привлечёт к ним более широкую потребительскую аудиторию.

По оценкам Bank of America, примерно три четверти владельцев видеокарт GeForce довольствуются изделиями поколения Pascal или более старыми, поэтому потенциал обновления парка накопился внушительный. На это намекал и сам основатель NVIDIA во время недавней трансляции, который призвал любителей игр, обладающих видеокартами поколения Pascal, задуматься об их замене на современные. По мнению представителей Bank of America, в следующем году NVIDIA сможет увеличить выручку в игровом сегменте минимум на 15%, в 2022 году темпы её прироста снизятся до 8%.

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Panzerkampfwagen
07:58
Куртка и без этого её не снизит! Он считает что облогославил нас кинув кость в виде урезанной по шине 3080 за приемлемые деньги!
Видеокарты NVIDIA Ampere нельзя будет приобрести по предварительным заказам
Panzerkampfwagen
07:56
Да похоже плохи дела у Лизманыча(((((
Видеокарты NVIDIA Ampere нельзя будет приобрести по предварительным заказам
Panzerkampfwagen
07:55
Если будет на что отвечать!((((
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Alex TOPMAN
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Так будет на нерефах 3080 NVlink или нет?...
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Alex TOPMAN
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Adam_Zero
07:51
цены в фунтах - в доллары х1,25, плюс цены от Инно3Д всегда ниже главных игроков рынка, думаю реально 3070 будет от 650 до 750$, владельцы 1050Ti стадами побегут обновляться
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Александр Петросян
07:45
Будем все вместе 16 числа в 23:59 отсчитывать секунды и кто быстрее купит пхаххввхвхвхвхвхв дали время подготовится пхпхвхвххыыхыхых
Видеокарты NVIDIA Ampere нельзя будет приобрести по предварительным заказам
Анатолий Астапов
07:44
Скорей всего это на цифре лишь отразится.
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