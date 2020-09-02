Вчера компания NVIDIA невольно раскрыла свои карты в конкурентной игре на рынке графических плат этой осени, обозначив ассортимент, цены и примерный уровень производительности трёх первых представителей новой серии GeForce RTX 30 с архитектурой Ampere. Конкурирующая компания AMD при этом хранит гнетущее молчание даже по поводу сроков мероприятий, которые могут иметь отношение к дебюту её игровых видеокарт с архитектурой RDNA 2 (Navi 2X).

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По сути, известно лишь одно: эти продукты выйдут до конца календарного 2020 года, и среди них будет флагманское графическое решение – так называемая «Big Navi». Курирующий в AMD вопросы маркетинга видеокарт Скотт Херкельман (Scott Herkelman) на страницах Twitter образно продемонстрировал недоумение под записью комментатора, усомнившегося в способности архитектуры RDNA 2 приблизиться к GeForce RTX 30 по уровню быстродействия.

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Источник изображения: Twitter

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Ясно, что пойти на открытые комментарии в этой чрезвычайно нервозной обстановке Скотт не может. Тем более, что он и сам ранее подтверждал свою причастность к провокационным действиям AMD на рынке видеокарт, которые вынуждали конкурента пойти на снижение цен летом прошлого года. Не исключено, что и в случае с анонсом Navi 2X готовится подобная «многоходовая комбинация».