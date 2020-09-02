Выпуск Ampere для NVIDIA позволит Samsung получить не менее миллиарда долларов
Подтвердившаяся вчера информация об использовании 8-нм техпроцесса в исполнении Samsung для производства игровых графических процессоров NVIDIA поколения Ampere по какой-то причине огорчила тех, кто никогда с этим техпроцессом дела не имел. Опрошенные CNBC представители Daiwa Capital Markets, напротив, видят в этом положительный сигнал – по крайней мере, для компании Samsung Electronics.
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Последняя, по мнению аналитиков, получит от контракта с NVIDIA на выпуск Ampere не менее $1 млрд выручки. Более того, сотрудничество на этом направлении поможет Samsung отдалиться от рынка памяти, который удручает компанию постоянными колебаниями цен. В прошлом квартале полупроводники принесли Samsung две трети всей операционной прибыли, поэтому для корейского гиганта важна структура доходов, обеспечивающая стабильность финансовых потоков.
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