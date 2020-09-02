Формальный анонс видеокарт GeForce RTX 3090 в эталонном исполнении позволил компании EVGA открыто говорить о тех новинках, которые она предложит в текущем сезоне. Конечно, под этой маркой будут выпущены разнообразные видеокарты поколения Ampere, но не забудет компания и о ценителях видеокарт серии Founders Edition.

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Источник изображения: EVGA

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Именно для них NVIDIA разработала новый 12-контактный разъём дополнительного питания. Соответствующий переходник будет прилагаться к видеокартам GeForce RTX 3090 серии Founders Edition, видеокарты GeForce RTX 3090 в исполнении партнёров NVIDIA будут довольствоваться разъёмами питания старого образца. Компания EVGA соответствующий кабель будет предлагать и владельцам собственных блоков питания серии GP, которые используют модульную систему подключения. Это на тот случай, если у клиента есть недоверие к переходникам, прилагаемым к эталонной видеокарте.