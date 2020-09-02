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EVGA предложит 12-контактный кабель для GeForce RTX 3090 к своим блокам питания

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Формальный анонс видеокарт GeForce RTX 3090 в эталонном исполнении позволил компании EVGA открыто говорить о тех новинках, которые она предложит в текущем сезоне. Конечно, под этой маркой будут выпущены разнообразные видеокарты поколения Ampere, но не забудет компания и о ценителях видеокарт серии Founders Edition.

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Источник изображения: EVGA

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Именно для них NVIDIA разработала новый 12-контактный разъём дополнительного питания. Соответствующий переходник будет прилагаться к видеокартам GeForce RTX 3090 серии Founders Edition, видеокарты GeForce RTX 3090 в исполнении партнёров NVIDIA будут довольствоваться разъёмами питания старого образца. Компания EVGA соответствующий кабель будет предлагать и владельцам собственных блоков питания серии GP, которые используют модульную систему подключения. Это на тот случай, если у клиента есть недоверие к переходникам, прилагаемым к эталонной видеокарте.

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Теги

nvidia видеокарты evga блоки питания ampere geforce rtx 3090
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djon776
13:51
В левой валюте смотреть не айс, к тому же там свои налоги и цены другие от евро. нам бы долларах (с)
Стали известны цены видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 в исполнении Gigabyte, ASUS, INNO3D и MSI
Константин Перилов
13:50
Не враньё. Я сам был пользователем LTSB, LTSC. Некоторые игры действительно не запускались. Сейчас не вспомню какие именно. LTSB не работает с мобильными Ryzen даже второго поколения. Драйверы чипсета...
5 причин, по которым я окончательно перешел с Windows 10 LTSB\LTSC на Windows 10 Pro
strazh666
13:49
Выходит дешевле фунтик взять.
Стали известны цены видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 в исполнении Gigabyte, ASUS, INNO3D и MSI
Black Soul
13:49
А у меня инфа что в том самом магазине Strix 3070 будет стоить 52т Нормальная цена.
Стали известны цены видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 в исполнении Gigabyte, ASUS, INNO3D и MSI
CroManIvo
13:49
(нет) Красиво
Фанат GTA 6 создал для игры собственный логотип и обложку
Yolanda Tarska
13:48
Главное 3х слотовая СО, значит тихая.
Palit анонсировала видеокарты GeForce RTX 30 в линейках GameRock и GamingPro
Максимильян Степанов
13:48
Мб мне как клавиатура исправит так и пишу
5 причин, по которым я окончательно перешел с Windows 10 LTSB\LTSC на Windows 10 Pro
E1nher1
13:48
Ничего страшного. У нас будет цена в евро. Сейчас рубль укрепится и все будет хорошо.
Стали известны цены видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 в исполнении Gigabyte, ASUS, INNO3D и MSI
Lapunov
13:48
ну тут спорят о том, что есть уже купленная 2000 серия. от которой получают до сих пор удовольствие, и при желании готовы перейти на 3000. Речь не идёт о выборе между этими сериями, а в других случаях...
GeForce RTX 2080 Ti на вторичном рынке резко упали в цене
t3chmob
13:48
В Британии традиционно высокий прайс. Партнёрские решения никогда не стоили существенно дороже референсных, поэтому на Strix и Trio (дизайн детской ёлки) в условиях конкуренции можно ожидать в районе ...
Стали известны цены видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 в исполнении Gigabyte, ASUS, INNO3D и MSI
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