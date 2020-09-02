Тайваньская компания Palit представила нереференсные видеокарты GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070, построенные на архитектуре Ampere. Каждый графический ускоритель доступен в линейках GameRock и Gaming Pro.Новинки могут похвастаться новыми RT-ядрами, тензорными ядрами и потоковыми процессоры, которые способны обеспечить прекрасную графику и высокую частоту кадров как в играх, так и в творческом программном обеспечении. Производительность на ватт повышена на 90% по сравнению с моделями прошлого поколения GeForce RTX 20.Флагманская линейка GameRock ориентирована на энтузиастов, желающих получить максимальную производительность. Порадует серия и новой средой освещений с обновлённой подсветкой Angel ARGB, а экстремальная система охлаждения не даст видеокартами перегреваться при больших нагрузках.Для любителей классического стиля предусмотрена серия GamingPro, представители которой также способны обеспечить высокий уровень производительности в играх. Графические адаптеры располагают мощной системой охлаждения с переработанными кулерами TurboFan 3.0 и оптимизированы специально под будущие игры, способные задействовать все мощности новых ускорителей.Видеокарты GamingPro исполнены в чёрном, сером и серебристом цветах. Производитель наделил их подсветкой ARGB с возможностями настройки эффектов в соответствии с желаниями пользователя.GeForce RTX 3090 имеет 24 ГБ видеопамяти GDDR6X. Модель GeForce RTX 3080 получила 10 ГБ VRAM того же типа, а младшая модель, GeForce RTX 3070, обзавелась видеопамятью GDDR6 в объёме 8 ГБ.