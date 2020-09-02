В этом году к числу клиентов TSMC, получающих 7-нм продукцию, присоединилась NVIDIA, хотя игровые графические процессоры семейства Ampere она поручила выпускать компании Samsung по так называемому 8-нм техпроцессу. Доля 7-нм продукции в выручке TSMC достигла 36% по итогам второго квартала, и она мало изменилась за последние три квартала, хотя ассортимент 7-нм изделий клиентов неуклонно растёт. Только AMD в этом полугодии выводит на рынок новые потребительские и серверные процессоры, а также семейство дискретных графических решений. Это значит, что спрос на услуги TSMC по контрактному производству 7-нм продукции продолжит свой рост.

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Сайт DigiTimes сообщает, что TSMC ускоренными темпами наращивает объёмы выпуска 7-нм продукции. Недавно они достигли 130 тысяч кремниевых пластин в 300-мм эквиваленте в месяц. К концу года месячный объём производства достигнет 140 тысяч кремниевых пластин.

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Источник изображения: TSMC

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В прошлом году TSMC выпустила около 12 млн кремниевых пластин в 300-мм эквиваленте. Это значит, если бы общий объём производства остался на прежнем уровне, то 7-нм продукция к концу этого года заняла бы около 14% производственной программы TSMC. Не приходится сомневаться, однако, что компания увеличит объёмы производства кремниевых пластин по итогам года, поэтому удельный вес 7-нм продукции будет немного ниже.