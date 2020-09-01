Известный энтузиаст информационного фронта, чей оперативный позывной подсознательно готовит русскоязычную аудиторию к сбережению средств на покупку новинок NVIDIA, на своей странице в Twitter за несколько часов до начала официальной трансляции с кухни в доме основателя NVIDIA опубликовал лаконичную, но очень волнующую информацию.

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Источник изображения: NVIDIA

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По словам источника, игровые графические процессоры NVIDIA с архитектурой Ampere будут выпускаться компанией Samsung. Напомним, что ориентированный на серверный рынок представленный в середине мая флагман A100 производится по 7-нм технологии компанией TSMC. Редкое мероприятие для инвесторов с участием финансового директора NVIDIA в последние месяцы обходилось без упоминания о привлечении Samsung, поэтому перенос игровых версий Ampere на конвейер корейского подрядчика может оказаться закономерным итогом этой идеологической подготовки потребителей. Истина будет раскрыта уже сегодня вечером.