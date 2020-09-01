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Цвет настроения синий: Apple рассчитывает продать до 80 млн iPhone с поддержкой 5G

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Компания Apple в этом месяце должна представить свои первые смартфоны с поддержкой 5G, ресурс Bloomberg разделяет общее представление об ассортименте моделей iPhone 12. Пара вариантов попроще будет предлагаться с диагональю дисплеев типа OLED на 5,4 и 6,1 дюйма, старшие модели заменят алюминиевый корпус на стальной, а также предложит дисплеи типа OLED с диагональю 6,1 и 6,7 дюйма.

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Источник изображения: Apple

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Последний будет не только самым крупным среди моделей iPhone, но и обеспечит частоту обновления экрана 120 Гц. Флагманский смартфон новой серии будет предлагаться, помимо прочих, и в новом тёмно-синем исполнении. Комплекс фронтальных камер будет оснащён лазерным дальномером для работы с технологией дополненной реальности и расширенным инструментарием для работы с фото. Ознакомившиеся с образцами новых iPhone анонимные источники Bloomberg остались довольны новым экраном, а вот скорость работы в сетях 5G их пока не впечатлила.

Самое интересное, что Apple рассчитывает продать до конца года не менее 75-80 млн смартфонов с поддержкой 5G, и это при том, что обе флагманские модели выйдут с задержкой относительно более простых. Аналогичные цели ставились компанией на этапе анонса прошлогодней серии iPhone 11, что на фоне снижения спроса и задержки анонса iPhone 12 кажется чрезмерно амбициозным.

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