Компания Apple в этом месяце должна представить свои первые смартфоны с поддержкой 5G, ресурс Bloomberg разделяет общее представление об ассортименте моделей iPhone 12. Пара вариантов попроще будет предлагаться с диагональю дисплеев типа OLED на 5,4 и 6,1 дюйма, старшие модели заменят алюминиевый корпус на стальной, а также предложит дисплеи типа OLED с диагональю 6,1 и 6,7 дюйма.

реклама

анонсы и реклама Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Источник изображения: Apple

реклама

Последний будет не только самым крупным среди моделей iPhone, но и обеспечит частоту обновления экрана 120 Гц. Флагманский смартфон новой серии будет предлагаться, помимо прочих, и в новом тёмно-синем исполнении. Комплекс фронтальных камер будет оснащён лазерным дальномером для работы с технологией дополненной реальности и расширенным инструментарием для работы с фото. Ознакомившиеся с образцами новых iPhone анонимные источники Bloomberg остались довольны новым экраном, а вот скорость работы в сетях 5G их пока не впечатлила.

Самое интересное, что Apple рассчитывает продать до конца года не менее 75-80 млн смартфонов с поддержкой 5G, и это при том, что обе флагманские модели выйдут с задержкой относительно более простых. Аналогичные цели ставились компанией на этапе анонса прошлогодней серии iPhone 11, что на фоне снижения спроса и задержки анонса iPhone 12 кажется чрезмерно амбициозным.