Южнокорейский энтузиаст Safedisk отличился в разгоне процессора Intel Core i9-10980XE в не совсем типичной для подобных экспериментов конфигурации – память работала в четырёхканальном режиме. В тесте HWBot X265 4K при частоте процессора 5755 МГц автору удалось набрать 49,266 кадра в секунду, что соответствует лучшему результату среди процессоров с восемнадцатью ядрами.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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В основе стенда лежала материнская плата Asus ROG Rampage VI Encore на базе чипсета Intel X299. Центральный процессор охлаждался жидким азотом, объём работающей в четырёхканальном режиме памяти достиг 32 Гбайт.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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На указанной частоте процессор сохранил активность 18 ядер и 36 потоков. Использовался инженерный образец Core i9-10980XE, автор эксперимента в очередной раз выразил благодарность разработчикам материнских плат марки Asus.