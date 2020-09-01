Intel Core i9-10980XE на частоте 5755 МГц обновил рекорд HWBot X265 4K
Южнокорейский энтузиаст Safedisk отличился в разгоне процессора Intel Core i9-10980XE в не совсем типичной для подобных экспериментов конфигурации – память работала в четырёхканальном режиме. В тесте HWBot X265 4K при частоте процессора 5755 МГц автору удалось набрать 49,266 кадра в секунду, что соответствует лучшему результату среди процессоров с восемнадцатью ядрами.
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В основе стенда лежала материнская плата Asus ROG Rampage VI Encore на базе чипсета Intel X299. Центральный процессор охлаждался жидким азотом, объём работающей в четырёхканальном режиме памяти достиг 32 Гбайт.
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На указанной частоте процессор сохранил активность 18 ядер и 36 потоков. Использовался инженерный образец Core i9-10980XE, автор эксперимента в очередной раз выразил благодарность разработчикам материнских плат марки Asus.
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