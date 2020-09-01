Huawei – всё: такими настроениями делится компания по поводу перспектив на рынке смартфонов
Тайваньские поставщики компонентов поделились с изданием DigiTimes впечатлениями от своей встречи с представителями Huawei Technologies. Крупнейший, по версии некоторых аналитических агентств, производитель смартфонов в мире готовится к не самому приятному сценарию, согласно которому бизнес компании по производству смартфонов постепенно будет свёрнут.
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Конечно, это произойдёт не в одночасье, и пока Huawei борется за собственную живучесть, увеличивая закупки компонентов до введения полного запрета на их поставки с середины наступившего месяца. Цены на микросхемы оперативной памяти на рынке моментальных сделок из-за этого уже выросли более чем на 5% по сравнению с прошлой неделей.
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