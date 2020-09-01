Спрос на хромбуки сохранится до следующего полугодия
Пока производители ноутбуков и компонентов для них робко строят оптимистичные прогнозы на оставшееся до конца года время, ресурс DigiTimes замахнулся на формулировку, которая граничит в восприятии читателей с опечаткой. Источник утверждает, что спрос на так называемые «хромбуки» останется высоким до первой половины 2021 года включительно. Если по итогам текущего года будет отгружено 30 млн хромбуков, то в следующем году их количество может удвоиться.
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Поставщики компонентов для хромбуков очень воодушевлены подобными ожиданиями, а выпускающая контроллеры сенсорного интерфейса компания Elan, в частности, рассчитывает на рекордное значение выручки в третьем квартале. Во втором полугодии объём заказов она увеличит на 40% по сравнению с первым.
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