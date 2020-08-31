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Поздний выход серии iPhone 12 будет стоить Apple пяти миллионов экземпляров в этом году

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Как уже отмечали представители TrendForce, смещение анонса смартфонов серии iPhone 12 на несколько недель стоило компании Qualcomm определённой части выручки во втором квартале, из-за чего Broadcom даже при наличии негативной динамики денежных показателей вырвалась на первое место. Специалисты DigiTimes Research теперь утверждают, что до конца года Apple сможет поставить по всему миру не более 63-68 млн смартфонов серии iPhone 12.

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Источник изображения: Forbes

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Прошлогодний цикл iPhone 11 позволил Apple отгрузить на пять миллионов смартфонов больше, поэтому задержка с анонсом преемников наверняка обернётся для компании упущенной прибылью. Кроме того, запрет на использование некоторых популярных в Китае приложений в App Store может сократить мировой спрос на новые iPhone на 10% по итогам года, так как часть китайских потребителей в этих условиях откажется от приобретения продукции американской компании из Купертино. Ранее считалось, что в этом году Apple продаст не менее 190 млн iPhone различных поколений из актуального ассортимента.

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Сейчас обсуждают

zerg59
16:00
Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 3090
Sayros
15:59
если к примеру к RDR2 online в одном из новых обновлений прикрутят RTX лучи, то та самая 3090 и будет ее более менее тащить в 4K
Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 3090
LEVAK
15:57
Хуанга обидеть хочешь столь мизерной суммой.
Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 3090
Sayros
15:57
хватит вам городит чушь. 3090 - это карта в первую очередь для игор, только по неприлично дорогому ценнику
Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 3090
cupgrn
15:55
Если раньше берешь карту нового поколения точно знаешь , что она в 2 раза шустрее предыдущего поколения везде . А теперь это какое то налюбилово получается , быстрее в некоторых Алгоритмах ! Где там с...
Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 3090
LEVAK
15:53
А чистая мощность там в джоули ушла, так что тока рт и длсс продать хомячкам можно.
Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 3090
Mad Max
15:52
Вангую камрады скриньте))) Офиц цена на 3090: версии от партнеров зеленых от 1500$, Founders edition от самой зеленки 1800$
Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 3090
Ry Zen
15:51
заткнись, мерзавец!
Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 3090
cupgrn
15:50
3090 нужно сравнивать с 2090, которая так и не вышла. 3090 с ее ценником явно карта не для игорей , а проф задач . Хуанг , сравнивай одинаковые по стоимости видеокарты и показывай вычислительную произ...
Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 3090
McArcher
15:49
Будем надеяться, что появится третий игрок на рынке дискретных видеокарт. А то, кое-кто начинает творить полный беспредел ))
Графика Intel Xe продемонстрировала возможность работы на частоте 1.65 ГГц
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