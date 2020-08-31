Как уже отмечали представители TrendForce, смещение анонса смартфонов серии iPhone 12 на несколько недель стоило компании Qualcomm определённой части выручки во втором квартале, из-за чего Broadcom даже при наличии негативной динамики денежных показателей вырвалась на первое место. Специалисты DigiTimes Research теперь утверждают, что до конца года Apple сможет поставить по всему миру не более 63-68 млн смартфонов серии iPhone 12.

реклама

анонсы и реклама Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Источник изображения: Forbes

реклама

Прошлогодний цикл iPhone 11 позволил Apple отгрузить на пять миллионов смартфонов больше, поэтому задержка с анонсом преемников наверняка обернётся для компании упущенной прибылью. Кроме того, запрет на использование некоторых популярных в Китае приложений в App Store может сократить мировой спрос на новые iPhone на 10% по итогам года, так как часть китайских потребителей в этих условиях откажется от приобретения продукции американской компании из Купертино. Ранее считалось, что в этом году Apple продаст не менее 190 млн iPhone различных поколений из актуального ассортимента.