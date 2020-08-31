Поздний выход серии iPhone 12 будет стоить Apple пяти миллионов экземпляров в этом году
Как уже отмечали представители TrendForce, смещение анонса смартфонов серии iPhone 12 на несколько недель стоило компании Qualcomm определённой части выручки во втором квартале, из-за чего Broadcom даже при наличии негативной динамики денежных показателей вырвалась на первое место. Специалисты DigiTimes Research теперь утверждают, что до конца года Apple сможет поставить по всему миру не более 63-68 млн смартфонов серии iPhone 12.
реклама
реклама
Прошлогодний цикл iPhone 11 позволил Apple отгрузить на пять миллионов смартфонов больше, поэтому задержка с анонсом преемников наверняка обернётся для компании упущенной прибылью. Кроме того, запрет на использование некоторых популярных в Китае приложений в App Store может сократить мировой спрос на новые iPhone на 10% по итогам года, так как часть китайских потребителей в этих условиях откажется от приобретения продукции американской компании из Купертино. Ранее считалось, что в этом году Apple продаст не менее 190 млн iPhone различных поколений из актуального ассортимента.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила