Известный энтузиаст TUM APISAK предвосхищает скорый анонс 10-нм мобильных процессоров Intel Tiger Lake публикацией выдержки из базы данных SiSoftware, в которой упоминается частота графики Intel Xe. В базовом варианте она составляет 1.3 ГГц, на момент тестирования она была увеличена до 1.65 ГГц. Как и ранее, графическая подсистема демонстрирует наличие 96 исполнительных блоков или 768 шейдерных процессоров.

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Источник изображения: Twitter, TUM APISAK

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Речь может в равной степени идти о дискретном варианте графики с условным обозначением DG1, которая тоже будет применяться в ноутбуках. Ранее графика Intel Xe начального уровня уже демонстрировала частоту 1.55 ГГц в составе процессора Intel Core i7-1185G7.