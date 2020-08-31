Графика Intel Xe продемонстрировала возможность работы на частоте 1.65 ГГц
Известный энтузиаст TUM APISAK предвосхищает скорый анонс 10-нм мобильных процессоров Intel Tiger Lake публикацией выдержки из базы данных SiSoftware, в которой упоминается частота графики Intel Xe. В базовом варианте она составляет 1.3 ГГц, на момент тестирования она была увеличена до 1.65 ГГц. Как и ранее, графическая подсистема демонстрирует наличие 96 исполнительных блоков или 768 шейдерных процессоров.
реклама
реклама
Речь может в равной степени идти о дискретном варианте графики с условным обозначением DG1, которая тоже будет применяться в ноутбуках. Ранее графика Intel Xe начального уровня уже демонстрировала частоту 1.55 ГГц в составе процессора Intel Core i7-1185G7.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила