Весьма интересный рейтинг составило агентство TrendForce после изучения квартальных отчётов ведущих разработчиков полупроводниковых решений. По итогам второго квартала больше всего средств должна выручить компания Broadcom ($3,98 млрд), а недавний лидер Qualcomm увеличил выручку в годовом сравнении всего на 6,7%, поскольку задержка с анонсом смартфонов Apple нового поколения изменила распределение потоков по периодам года.

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Источник изображения: TrendForce

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Быстрее всего наращивала выручку NVIDIA (+47,1%), поскольку она недавно присоединила к себе Mellanox, и в целом неплохо выступала на протяжении последних двенадцати месяцев. На втором месте по темпам роста выручки оказалась компания AMD, которая улучшила соответствующий показатель на 26,2%. Этот разработчик центральных и графических процессоров и не думается останавливаться на достигнутом, поскольку в текущем полугодии представит новинки в большинстве товарных сегментов, в которых присутствует.