AMD вышла на второе место по темпам роста выручки среди разработчиков
Весьма интересный рейтинг составило агентство TrendForce после изучения квартальных отчётов ведущих разработчиков полупроводниковых решений. По итогам второго квартала больше всего средств должна выручить компания Broadcom ($3,98 млрд), а недавний лидер Qualcomm увеличил выручку в годовом сравнении всего на 6,7%, поскольку задержка с анонсом смартфонов Apple нового поколения изменила распределение потоков по периодам года.
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Быстрее всего наращивала выручку NVIDIA (+47,1%), поскольку она недавно присоединила к себе Mellanox, и в целом неплохо выступала на протяжении последних двенадцати месяцев. На втором месте по темпам роста выручки оказалась компания AMD, которая улучшила соответствующий показатель на 26,2%. Этот разработчик центральных и графических процессоров и не думается останавливаться на достигнутом, поскольку в текущем полугодии представит новинки в большинстве товарных сегментов, в которых присутствует.
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