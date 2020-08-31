Опасения по поводу последствий торговой войны подстегнут спрос на видеокарты
Компания NVIDIA на квартальной конференции выразила надежду, что высокий спрос на игровые решения позволит ей в третьем квартале увеличить профильную часть выручки на 25% в последовательном выражении. Сайт DigiTimes со ссылкой на традиционные тайваньские источники сообщает, что производители ноутбуков, материнских плат и видеокарт во второе полугодие смотрят с оптимизмом, рассчитывая на стабильно высокий спрос.
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Фактически, текущий спрос превышает ожидания участников рынка, поскольку ориентация модели потребления на товары, необходимые в условиях самоизоляции, сохраняется. Игры и видеокарты помогают скоротать свободное время, а ноутбуки нужны для удалённой работы и образования. В принципе, у кого-то ещё остаются деньги на новые материнские платы для настольных систем. Как отмечают тайваньские источники, спрос на эти компоненты начинают подогревать и опасения участников рынка по поводу возможных последствий торговой войны между США и КНР, которые могут осложнить товарооборот между этими странами.
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