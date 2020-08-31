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Опасения по поводу последствий торговой войны подстегнут спрос на видеокарты

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Компания NVIDIA на квартальной конференции выразила надежду, что высокий спрос на игровые решения позволит ей в третьем квартале увеличить профильную часть выручки на 25% в последовательном выражении. Сайт DigiTimes со ссылкой на традиционные тайваньские источники сообщает, что производители ноутбуков, материнских плат и видеокарт во второе полугодие смотрят с оптимизмом, рассчитывая на стабильно высокий спрос.

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Источник изображения: TechGoodness

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Фактически, текущий спрос превышает ожидания участников рынка, поскольку ориентация модели потребления на товары, необходимые в условиях самоизоляции, сохраняется. Игры и видеокарты помогают скоротать свободное время, а ноутбуки нужны для удалённой работы и образования. В принципе, у кого-то ещё остаются деньги на новые материнские платы для настольных систем. Как отмечают тайваньские источники, спрос на эти компоненты начинают подогревать и опасения участников рынка по поводу возможных последствий торговой войны между США и КНР, которые могут осложнить товарооборот между этими странами.

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Каа
13:17
Папамобиль, да, интересен))
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Taketon
13:16
ну да в твоем мухосранске виднее как там живут, ты еще пожуй голливудского говна, я там был и видел целые >кварталы< бомжей которые живут в палатках ( в лучшем случае), а средний заработок в час у раб...
Стоимость видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 может составить 3 000 долларов при потреблении 500 Вт
Pris
13:14
Все в порядке вещей )
Фото ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3090 Ampere появилось в сети
Сергей Боровой
13:10
это копипаст, ссылку дать?
Четыре модели GeForce RTX 3090 и RTX 3080 мелькнули на сайте Gainward — характеристики новинок подтверждены
McArcher
13:09
На ixbt авторизация работает и сайт не глючит.
Материнские платы на базе чипсетов серии AMD 5xx готовятся принять процессоры с архитектурой Zen 3
Yolanda Tarska
13:09
3080 в общем стоит заказывать. А 3090 это типо Титана, за разницу проще потом сменить на 4000-5000 линейку.
Четыре модели GeForce RTX 3090 и RTX 3080 мелькнули на сайте Gainward — характеристики новинок подтверждены
Yolanda Tarska
13:04
Любой SSD об этом и речь. А какой это неважно совсем.
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Boris Koltsov
13:04
надежды юношей питают...
Четыре модели GeForce RTX 3090 и RTX 3080 мелькнули на сайте Gainward — характеристики новинок подтверждены
korney
13:04
Как всё сложно ) Долго проверяли и в итоге небольшой конфуз случился. Бывает.
Фото ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3090 Ampere появилось в сети
valorex28
13:03
если бы так было...
Четыре модели GeForce RTX 3090 и RTX 3080 мелькнули на сайте Gainward — характеристики новинок подтверждены
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