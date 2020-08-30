Дорога в облака: Huawei рассчитывает пережить санкции в облачном сегменте
Формировать запасы компонентов, необходимых для производства серверных решений и телекоммуникационного оборудования, компания Huawei Technologies начала ещё в прошлом году, а обе волны американских санкций этого года были призваны ударить по бизнесу, связанному с производством смартфонов. Последний формирует не менее половины выручки Huawei, поэтому направление удара американские идеологические оппоненты выбрали удачно, но Reuters со ссылкой на The Financial Times сообщает, что Huawei верит в жизнеспособность своего «облачного» бизнеса в условиях санкций.
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Утверждается, что это направление деятельности не испытывает проблем с доступом к компонентам, выпущенным с использованием американских технологий. Этот бизнес развивается стабильными темпами, и в случае проблем с выпуском смартфонов сможет обеспечить выживание Huawei Technologies. Увы, представители американской власти тоже читают новости, поэтому пресса сама преподносит им идеи для новых санкций, направленных на уничтожение амбициозного китайского игрока.
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