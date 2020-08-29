Откровения представителей Asustek Computer с квартального отчётного мероприятия, которое проходило в первой половине месяца, приводит ресурс Seeking Alpha. Прежде всего, этот производитель компьютеров подтверждает наличие проблем с доступностью мобильных процессоров AMD в средней и верхней ценовой категории.

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Источник изображения: AMD

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Ранее на подобные проблемы жаловались представители компании XMG, которая тоже продаёт игровые ноутбуки, но тогда в неожиданной для себя роли «адвоката AMD» выступил популярный ресурс WCCFTech, который обвинил XMG в ошибках планирования поставок, опровергнув наличие проблем с выпуском процессоров в достаточных количествах у самой AMD.

Если верить словам представителей Asustek Computer, проблемы с доступностью некоторой части ассортимента процессоров AMD в мобильном сегменте всё-таки есть. В третьем квартале Asus ожидает увеличения спроса на ПК ещё на 30%, в сегменте игровых ноутбуков он вырастет на 40%, а в сегменте «хромбуков» - ещё сильнее. Ясно, что производителям потребуется больше процессоров, которых и сейчас не всегда хватает. Одним из способов отстоять свои позиции хотя бы в сегменте «хромбуков» для AMD станет увеличение объёмов заказов на продукцию GlobalFoundries, которая выпускает для неё 14-нм и 12-нм процессоры. Пусть они и не такие продвинутые, как новейшие 7-нм Renoir, для насыщения бюджетного сегмента в условиях дефицита продукции конкурента такие модели сгодятся.