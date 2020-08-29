AMD Duron 1600 на частоте 2799 МГц тряхнул стариной в очередной раз
Разгон зрелых компонентов требует серьёзной подготовки, поскольку для конкретного набора комплектующих «время первых» уже давно прошло, и на верхние строчки статистики не так-то просто попасть, особенно если не использовать более современные компоненты в качестве «локомотива». Энтузиаст TerraRaptor из Казахстана продолжил свои эксперименты с экстремальным разгоном процессора AMD Duron 1600 поколения Applebred, который он охлаждает при помощи системы фазового перехода.
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Одним из важных рекордов стало достижение базовой частоты 289 МГц на материнской плате Asus A7N8X-E Deluxe, использующей набор системной логики NVIDIA nForce 2 Ultra 400.
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На частоте 2799 МГц процессор Duron 1600 занял второе место в модельном зачёте в тесте wPrime 32M с результатом 54,942 секунды, в категории wPrime 1024M удалось подняться на первое место с результатом 29 минут 45,43 секунды при частоте процессора 2762 МГц, а в тесте Cinebench 2003 частота 2755 МГц обеспечила процессору аналогичную позицию.
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