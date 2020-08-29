Южнокорейский энтузиаст Safedisk раз за разом доказывает, что талантливый оверклокер может не обращать внимание на предрассудки в отношении RGB-подсветки. На этой неделе он обновил пару рекордов для процессора Intel Core i9-19800XE, который при помощи жидкого разгона был разогнан до частот свыше 5.9 ГГц.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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Использовалась материнская плата Asus ROG Rampage VI Extreme на основе набора логики Intel X299 и память G.Skill серии Trident Z Royal совокупным объёмом 32 Гбайт. В тесте Geekbench3 Multi Core система набрала 106 985 баллов, заняв первое место не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с восемнадцатью ядрами.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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В тесте GPUPI for CPU 1B на сопоставимой частоте процессор получил результат 51,141 секунды, который стал первым среди моделей с 18 ядрами и тридцатым в общем зачёте. В обоих случаях активность сохраняли все 36 потоков процессора. Автор рекордов поясняет, что в настройке системы ему оказали помощь представители компании Asustek Computer, которые занимаются разработкой материнских плат.