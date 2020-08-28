Китайские клиенты SMIC увеличили объёмы заказов на 51,5%
Китайскую компанию SMIC принято считать надеждой и опорой национальной полупроводниковой промышленности в условиях усиливающихся американских санкций, но представители этого контрактного производителя в истории с Huawei уже дали понять, что не станут противиться инициативам американских законодателей. Как отмечает сайт DigiTimes, за первое полугодие выручка SMIC увеличилась на 29,4% до $1,92 млрд, а норма прибыли выросла на два с половиной процентных пункта до 23,5%.
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Чистая прибыль SMIC по сравнению с первой половиной 2019 года вообще увеличилась на 329,8%, поэтому влияния коронавируса китайская компания в экономическом выражении почти не почувствовала. Количество выпущенных за полугодие кремниевых пластин выросло на 19,7%.
Передовые по меркам SMIC техпроцессы 28 нм и 14 нм формировали около 9,1% выручки компании в первом полугодии. Их доля выросла за год почти в два раза. Китайские клиенты определяли в первой половине этого года более 60% консолидированной выручки SMIC, прирост в годовом сравнении составил 51,5%. По итогам текущего года SMIC рассчитывает увеличить выручку на 15-19%.
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