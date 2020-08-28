Выручка Dell на направлении потребительских устройств в минувшем квартале выросла на 18%, как стало известно из опубликованной на этой неделе отчётности. Образовательный сектор увеличил закупки в денежном выражении на 24%, правительственные учреждения – на 16%. Конкурирующая HP Inc. в минувшем квартале вообще увеличила объёмы поставок персональных ПК до рекордных 18 млн штук. Основную часть этого объёма, конечно же, составили ноутбуки.

реклама

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Источник изображения: Dell

реклама

Исполнительный вице-президент Intel по маркетингу недавно заявила, что во втором полугодии компания рассчитывает увеличить поставки недорогих процессоров с небольшим количеством ядер, выпуск которых до недавних пор был ограничен по совокупности разных факторов. Финансовый директор Dell Джефф Кларк (Jeff Clarke) на отчётном мероприятии признался, что компания страдает от дефицита как недорогих процессоров с небольшим количеством ядер, так и жидкокристаллических панелей для «хромбуков». Кларк убеждён, что поставщики этих компонентов помогут Dell решить проблему дефицита, и образовательный сектор, на долю которого приходится основная часть сбыта «хромбуков», перестанет от этого страдать.