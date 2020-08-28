Dell подтверждает наличие дефицита процессоров в бюджетной части мобильного сегмента
Выручка Dell на направлении потребительских устройств в минувшем квартале выросла на 18%, как стало известно из опубликованной на этой неделе отчётности. Образовательный сектор увеличил закупки в денежном выражении на 24%, правительственные учреждения – на 16%. Конкурирующая HP Inc. в минувшем квартале вообще увеличила объёмы поставок персональных ПК до рекордных 18 млн штук. Основную часть этого объёма, конечно же, составили ноутбуки.
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Исполнительный вице-президент Intel по маркетингу недавно заявила, что во втором полугодии компания рассчитывает увеличить поставки недорогих процессоров с небольшим количеством ядер, выпуск которых до недавних пор был ограничен по совокупности разных факторов. Финансовый директор Dell Джефф Кларк (Jeff Clarke) на отчётном мероприятии признался, что компания страдает от дефицита как недорогих процессоров с небольшим количеством ядер, так и жидкокристаллических панелей для «хромбуков». Кларк убеждён, что поставщики этих компонентов помогут Dell решить проблему дефицита, и образовательный сектор, на долю которого приходится основная часть сбыта «хромбуков», перестанет от этого страдать.
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