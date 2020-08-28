Intel Core 2 Duo E8600 на частоте 6607 МГц удерживает лидерство в модельном зачёте SuperPI 32M
Известный нашим постоянным читателям и участникам конференции русскоязычный оверклокер TaPaKaH продолжает демонстрировать чудеса расчётливости и терпеливости, выкладывая всё более высокие результаты SuperPI 32M, полученные некоторое время назад при экстремальном разгоне процессора Intel Core 2 Duo E8600 поколения Wolfdale.
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Новой публикацией Семён, как он лаконично заявил, завершает борьбу за титул лидера в SuperPI 32M применительно к возможностям процессора этой модели. Пока результат в 7 минут 5,937 секунды остаётся лучшим в модельном зачёте. Удастся ли Семёну уйти непобеждённым, станет известно по мере наполнения статистики HWBot.
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