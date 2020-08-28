Huawei вынужден сократить количество заказываемых в производство смартфонов
После 15 сентября основные поставщики Huawei будут вынуждены прекратить отгрузку для нужд китайской компании тех компонентов, которые выпущены с применением американского оборудования, программного обеспечения или технологий. Они могут попытать счастья в коридорах американской бюрократии, чтобы получить разрешение на продолжение сотрудничества с Huawei, но опыт прошлогодних санкций показывает, что на это рассчитывать не следует.
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Теперь ресурс DigiTimes с неизбежным для информационного стервятника цинизмом сообщает, что китайские подрядчики Huawei, которые разрабатывали и выпускали смартфоны по заказу этой компании, уже столкнулись с сокращением объёмов заказов.
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Это является прямым следствием новой волны американских санкций против Huawei. Мало кто из производителей компонентов был готов к тому, что запрет на сотрудничество с китайским гигантом будет введён в середине августа, а потому не все из них смогли увеличить объёмы выпуска нужных этому клиенту изделий. На фоне нехватки компонентов начали падать и объёмы производства смартфонов. В те периоды, когда Huawei мог предвосхитить введение санкций, объёмы производства смартфонов удавалось увеличить. В первом полугодии, например, Huawei был признан крупнейшим производителем смартфонов в мире по версии Canalys.
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