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Китайский ценник NVIDIA GeForce RTX 3090 подобрался к отметке $2700

6
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RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз

Со страниц социальных сетей уже звучали данные о том, что стоимость старшей видеокарты NVIDIA семейства Ampere достигнет $2000, но теперь известный японский энтузиаст указывает на появление страницы предварительного заказа видеокарт GeForce RTX 3090 марки Colorful на одной из популярных китайских торговых площадок.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_US

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Стоимость видеокарты GeForce RTX 3090 с 24 Гбайт памяти типа GDDR6X на местном рынке достигает $2761, а это значительно выше ожидаемого уровня. Конечно, в рамках первых предложений всегда наблюдается элемент спекуляции, и в дальнейшем цены стабилизируются, но партнёры NVIDIA обладают ограниченными возможностями по значительному снижению цен.

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Теги

nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3090 gddr6x
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Алексей с завода
08:58
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wwr222
08:58
Ваш перехваленый 3300х умудрился у особо ретивых "тестеров" дрюкнуть 3600 в Одиссее.Что как бы намекает на неадекватность тестов И да,кстати:не приводи тесты идиотов,которые снижают настройки графики....
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smaximaa
08:57
Ожидать от хуанга уменьшения цены, это как ожидать, что Земля начнет вращаться в обратном направлении
Китайский ценник NVIDIA GeForce RTX 3090 подобрался к отметке $2700
E1nher1
08:57
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Ivan
08:56
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Inqizitor
08:53
А что я говорил (с). Фактически, Хуанг поимел своих фанатов. Ха-ха.
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qot
08:53
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VRoman
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Китайский ценник NVIDIA GeForce RTX 3090 подобрался к отметке $2700
Kasyan
08:52
Ты слушай ты реально упоротый? Во-первых, gamegpu те ещё "тестировщики"! Во-вторых, тестировать игру на убогом юнити, ну это вообще сверхдебилизм! "В тесты выше бюджетный Ryzen 1600 дает на клыка ов...
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