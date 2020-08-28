Со страниц социальных сетей уже звучали данные о том, что стоимость старшей видеокарты NVIDIA семейства Ampere достигнет $2000, но теперь известный японский энтузиаст указывает на появление страницы предварительного заказа видеокарт GeForce RTX 3090 марки Colorful на одной из популярных китайских торговых площадок.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_US

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Стоимость видеокарты GeForce RTX 3090 с 24 Гбайт памяти типа GDDR6X на местном рынке достигает $2761, а это значительно выше ожидаемого уровня. Конечно, в рамках первых предложений всегда наблюдается элемент спекуляции, и в дальнейшем цены стабилизируются, но партнёры NVIDIA обладают ограниченными возможностями по значительному снижению цен.