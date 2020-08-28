UMIDIGI A7S станет первым смартфоном начального уровня с ИК-термометром
Китайская компания UMIDIGI готовит необычный для начального уровня смартфон. Он будет называться UMIDIGI A7S. Ключевой фишкой грядущей новинки станет наличие инфракрасного термометра, чем не могут похвастаться другие представители бюджетного ценового сегмента.
Производитель из Поднебесной пока не раскрывает все технических параметров UMIDIGI A7S. Но из официального постера, опубликованного на странице компании в Twitter, стало известно, что модель сможет дистанционного измерять температуру тела человека. ИК-термометры уже встречались в умных телефонах, но только в дорогих.
Рендеры говорят нам о том, что UMIDIGI A7S будет комплектоваться четырёхмодульной основной камерой. Один из её компонентов – уже упомянутый термометр. Текстурная тыльная панель не будет собирать отпечатки пальцев, а отдельная клавиша на левом торце корпуса используется для активации инфракрасного термометра. Также на нажатие кнопки может назначить выполнение другого действия.
Спереди будет установлен дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру и тонкими экранным рамками. Параметры матрицы пока что производителем не уточняются.
Ожидается, что презентация UMIDIGI A7S состоится в начале следующего месяца. Тогда же будут опубликованы все ключевые технические характеристики смартфона. А тем временем китайская компания разыгрывает 10 телефонов BISON. С условиями розыгрыша можете ознакомиться на официальном сайте производителя, перейдя по этой ссылке.
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