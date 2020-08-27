Выхода дискретных графических решений Intel партнёры компании ждут с нетерпением
В силу своих должностных обязанностей исполнительный вице-президент Intel Мишель Джонстон Хальтхаус (Michelle Johnston Halthaus) на мероприятии BMO смогла рассказать о реакции клиентов компании на те или иные инициативы процессорного гиганта.
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Когда ведущий спросил, как партнёры Intel относятся к идее скорого возвращения компании на рынок дискретной графики, Мишель довольно эмоционально заявила, что они с нетерпением ждут этого момента. Клиенты, по её словам, хотят иметь больше выбора, не ограничиваясь продукцией двух других разработчиков графических решений. Репутацию Intel на этом рынке уже смогли создать интегрированные продукты, поэтому клиенты компании настроены оптимистично по поводу сочетания потребительских качеств новой дискретной графики. Унифицированная архитектура, по мнению представителя Intel, поможет проще и эффективнее обслуживать программную экосистему.
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