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Intel обещает вывести 10-нм продукты на рынок в срок

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На мероприятии BMO Virtual Technology Summit, которое свелось к общению в режиме видеоконференции двух человек, интересы Intel представляла исполнительный вице-президент по глобальному маркетингу Мишель Джонстон Хольхаус (Michelle Johnston Holthaus).

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Источник изображения: Intel

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Ведущий поинтересовался у неё, какой была первая реакция клиентов на сообщение Intel о переносе сроков выхода 7-нм продуктов на более поздний период. По словам представительницы Intel, клиенты первым делом спросили о возможном влиянии этого события на сроки выхода 10-нм продуктов. Пришлось успокаивать партнёров, что задержка с освоением 7-нм технологии никак не скажется на сроках выхода более ранних продуктов, выпускаемых по различным поколениям 10-нм техпроцесса.

В этом полугодии второе поколение 10-нм техпроцесса примерят мобильные процессоры Tiger Lake и серверные Ice Lake-SP, его же будут использовать серверные Sapphire Rapids, которые появятся годом позднее. Дискретная графика DG1 тоже будет выпускаться по второму поколению 10-нм техпроцесса, хотя формально оно является уже третьим, если не забывать про малочисленные процессоры Intel Cannon Lake.

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Во второй половине следующего года появятся клиентские процессоры Alder Lake и ускорители вычислений Xe-HP, которые будут выпускаться по более продвинутой версии 10-нм техпроцесса, которая в свежей документации Intel именуется как Enhanced SuperFin Technology. Некоторые элементы ускорителей вычислений Ponte Vecchio тоже будут производиться по данной технологии, равно как и по предыдущей. Они появятся уже на рубеже 2021 и 2022 годов.

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intel литографическое производство полупроводники
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