Представителям BMO Capital Markets хватило сорокаминутной беседы с финансовым директором NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress), чтобы сделать заявление о существенном разрыве в популярности графических процессоров AMD и NVIDIA в серверном сегменте.

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Источник изображения: NVIDIA

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Во втором квартале, по мнению аналитиков, NVIDIA нарастила поставки графических процессоров в серверном сегменте на 89% в годовом выражении, до $1,24 млрд в денежном эквиваленте. AMD в этом же периоде сократила выручку на 50% до $30 млн. Получается, что выручка NVIDIA от реализации графических процессоров в серверном сегменте в сорок раз больше, чем у AMD.