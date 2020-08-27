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Трансляция NVIDIA от первого сентября будет доступна на русском языке

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Официальной трибуной NVIDIA в русскоязычном сегменте социальных сетей остаётся ВКонтакте, поэтому нет ничего удивительного в том, что вчера компания распространила пресс-релиз, рассказывающий о специфике сентябрьского мероприятия с участием основателя компании.

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Источник изображения: NVIDIA

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Для русскоязычной аудитории трансляция мероприятия, которое начнётся в 19 часов по Москве первого сентября, будет доступна на русском языке на официальной странице компании в соответствующей социальной сети. Высокомерным полиглотам подобные меры могут показаться избыточными, но такой уровень подготовки к мероприятию лишь показывает, насколько важным для компании является данное событие. Без актуальных анонсов трансляция точно не обойдётся.

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Inqizitor
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victorius87
06:33
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