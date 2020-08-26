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NVIDIA оценивает ёмкость серверного сегмента в два раза выше, чем AMD

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Впервые в истории NVIDIA в минувшем квартале компания выручила на серверном направлении больше денег, чем на игровом. Удельный вес этой части выручки будет увеличиваться и в дальнейшем, хотя в текущем полугодии игровой сегмент ещё может выступить сильнее серверного. На мероприятии BMO финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) пояснила, что ёмкость серверного рынка компания оценивает в $50 млрд без учёта влияния Mellanox.

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Источник изображения: AMD

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Если же добавить продукты и технологии Mellanox, ёмкость серверного рынка легко достигнет $70 млрд в год. Заметим, это ровно в два раза выше, чем расчётный потенциал AMD, который она демонстрирует на своих слайдах для инвесторов. Если же перейти к показателям выручки NVIDIA, то по итогам года компания теперь рассчитывает получать до $7 млрд от реализации продуктов в серверном сегменте. За весь прошлый год компания выручила около $11 млрд. Получается, что доля серверного сегмента в консолидированной выручке NVIDIA может превысить не только 50%, но и 60%.

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