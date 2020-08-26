Глава NVIDIA в недавнем интервью признался, что среди его выступления от первого сентября не будет темы, посвящённой поглощению разработчика процессорных архитектур ARM. Корпорация SoftBank, которой ARM до сих пор принадлежит, не отрицает своей заинтересованности в получении дополнительных доходов, но пока не решила, что будет лучше – продать активы ARM или вывести компанию на публичное размещение акций.

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Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на мероприятии BMO тему поглощений обсуждала в самых общих чертах, имя ARM в её комментариях вообще не фигурировало, а вот итоги поглощения Mellanox упоминались. Располагая достаточным запасом наличности, чтобы полностью оплатить сделку, NVIDIA предпочла взять те самые $7 млрд в долг.

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Источник изображения: NVIDIA

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Таким образом, второй квартал текущего года компания завершила с запасом денежных средств в объёме почти $11 млрд, но с $7 млрд долга. Дивиденды в размере $99 млн были выплачены акционерам, а вот дальнейший выкуп акций компания временно осуществлять не собирается. Для начала должны стабилизироваться макроэкономические условия, чтобы компания решилась на расходование свободных средств.

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В целом, как поясняет финансовый директор NVIDIA, компания не отметает идею стратегических покупок активов, которые помогут развитию бизнеса, но к этому вопросу она предпочитает относиться очень вдумчиво. NVIDIA более присущ органический рост бизнеса, с использованием собственных ресурсов.