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Дань за двенадцать лет: NVIDIA предвкушает заработки на владельцах робомобилей

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На мероприятии BMO финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) рассуждала о том, какие перспективы открываются перед компанией после заключения сделки с Mercedes-Benz, по условиям которой все серийные машины последней марки с 2024 года начнутся оснащаться электронными компонентами NVIDIA и сопутствующим программным обеспечением, призванным если не заменить водителя в большинстве ситуаций, то хотя бы сделать его работу более безопасной.

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Источник изображения: NVIDIA

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Программное обеспечение будет обновляться непрерывно на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля, поэтому NVIDIA ожидает, что на каждой такой машине сможет заработать несколько тысяч долларов. Автомобильный рынок измеряется миллионами транспортных средств, для NVIDIA это очень выгодное направление деятельности.

Попутно Колетт Кресс призналась, что ожидаемые сроки появления полностью автономных автомобилей, которые первоначально называл и её непосредственный руководитель, немного сдвинулись в будущее. С другой стороны, задержка реализации полного автопилота на пару лет позволит одновременно появиться на рынке и клиентским машинам с высокой степенью автоматизации процесса управления, и роботизированным такси. Ранее неоднократно высказывалось мнение, что такси будут автоматизированы ранее, поскольку их можно быстрее научить ездить самостоятельно в знакомой обстановке в городских условиях. Теперь NVIDIA считает, что о подобной форе говорить не совсем уместно.

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nvidia робототехника автопилот такси
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warmuza
12:28
ПОдумает и поглотит АМД. Комменты про антимонопольный комитет приветствуются.
К новым поглощениям NVIDIA будет подходить вдумчиво
Met74
12:28
Сам решу как мне общаться, при всём уважении. Иногда надо ставить на место, пусть даже модератора. Всё в пределах разумного
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