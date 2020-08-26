Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

TSMC уже приступила к разработке 2-нм продукта для крупного клиента

+
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
2070 Super дешевеет перед приходом 3ххх
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок

Земельный участок под строительство нового предприятия TSMC, которое займётся выпуском 2-нм продукции, уже выделен в непосредственной близости от штаб-квартиры компании. Ресурс DigiTimes сообщает, что TSMC уже нашла первого клиента на 2-нм техпроцесс, взаимодействие между компаниями на этом направлении началось с целью дальнейшей разработки 2-нм продукта.

реклама

анонсы и реклама
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Источник изображения: TSMC, AnandTech

реклама

Что это за клиент, не уточняется, но источник указывает, что он является одним из крупнейших для TSMC. Если учесть, что HiSilicon теперь круг клиентов TSMC покидает из-за американских санкций против Huawei, то речь вполне может идти о компании Apple. Массовое производство 3-нм изделий начнётся во второй половине 2022 года. Это значит, что 2-нм продукция на конвейере TSMC пропишется ещё позже.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

литографическое производство полупроводники tsmc
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

TSMC уже приступила к разработке 2-нм продукта для крупного клиента
+
Эталонные и партнёрские видеокарты NVIDIA семейства Ampere выйдут с разницей в одну неделю
9
Во втором квартале NVIDIA последовательно увеличила объёмы поставок GPU на 17,8%
+
За четыре года Tesla рассчитывает увеличить ёмкость тяговых батарей на 50%
11
Более миллиарда людей перешло на удалённую работу
9
Кто сколько может: Corsair отправится за капиталом на биржу
1

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 54
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 37
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 49
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 23
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
21 августа 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мнение и опыт владельца нескольких систем на LGA1200 - покупка процессоров Comet Lake-S сейчас - участие в Beta-тесте Intel
243
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
265
Разгоняем память: XMP vs ручная настройка - разница есть
112
Чудеса оптимизации игр на примере Nintendo
31
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 2
36
Нарезание резьбы - статья о метчиках
13
Техногик buildzoid - 5GHz по памяти на Ryzen 3600 в домашних условиях
6
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
+

Сейчас обсуждают

MriS
09:20
Паскаль это не то....
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
Alexshanghai IntelAmdov
09:20
да, у меня паскаль))) а что появится новая фишка, если апнуть на тюринг?
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
Fanger
09:19
"Со мной связался оператор, и после того, как я ему объяснил, что хочу выбрать один процессор из 47 привезенных, а покупать столько процессоров не намерен, мой заказ отменили." Считаю, что автора нуж...
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
MriS
09:19
У вас не тьюринг видать. .раз NVENC нет. Я уже в гараже..с амд пк пишу ))
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
Alexshanghai IntelAmdov
09:19
и как оно включается ? картинку пришли. у меня все ускорения и так включены...
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
MriS
09:17
По скорости конвертации проверить ))) NVENC это пушка, сразу увидите разницу. плюс сразу несколько фалов можно, а не по одному.
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
Alexshanghai IntelAmdov
09:17
смотря на сколько короче)))
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
Alexshanghai IntelAmdov
09:16
ну у вас понятно что ее нет. но в другом месте то она есть. если ты работаешь дома, то какая разница где сидит работодатель? главное что бы бабло платил)))
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
Олег Никитин
09:16
Эта статья из разряда как мы с соседом письками мерились, у меня чуть толще, значит я победил, а что короче так это не важно.
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
D3m0n
09:16
Золотой hdmi с алмазным напылением не забудь купить. А то герцы могут стекать на пол и будет 267, а это неприемлемо и ужасно.
Asus выпускает самый быстрый игровой монитор ROG Swift PG259QN с частотой экрана 360 Гц в сентябре
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем