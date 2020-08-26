Земельный участок под строительство нового предприятия TSMC, которое займётся выпуском 2-нм продукции, уже выделен в непосредственной близости от штаб-квартиры компании. Ресурс DigiTimes сообщает, что TSMC уже нашла первого клиента на 2-нм техпроцесс, взаимодействие между компаниями на этом направлении началось с целью дальнейшей разработки 2-нм продукта.

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Источник изображения: TSMC, AnandTech

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Что это за клиент, не уточняется, но источник указывает, что он является одним из крупнейших для TSMC. Если учесть, что HiSilicon теперь круг клиентов TSMC покидает из-за американских санкций против Huawei, то речь вполне может идти о компании Apple. Массовое производство 3-нм изделий начнётся во второй половине 2022 года. Это значит, что 2-нм продукция на конвейере TSMC пропишется ещё позже.