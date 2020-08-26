Агентство Jon Peddie Research подвело итоги второго квартала для рынка графических решений. В широком понимании статистика охватывает не только дискретную графику, но и интегрированную, поэтому в ней фигурирует имя компании Intel, которая пока формально на дискретный рынок не вернулась.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

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Совокупные объёмы поставок графических решений во втором квартале последовательно выросли на 2,5%, AMD смогла увеличить объёмы поставок на 8,4%, а NVIDIA – на все 17,8%. В этих условиях Intel оказалась аутсайдером, сократив объёмы поставок на 2,7%.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

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Рынок ПК в целом последовательно вырос на 0,68%, а в годовом сравнении прирост составил 12,54%. Объёмы поставок дискретных графических процессоров в настольном сегменте увеличились на 6,55% по сравнению с первым кварталом этого года. NVIDIA смогла нарастить свою долю на пять процентных пунктов всего за квартал, теперь она контролирует 80% дискретного сегмента, оставшиеся 20% достались AMD. Год назад последняя могла похвастать 29% рынка.

Авторы исследования отмечают, что обычно второй квартал демонстрирует снижение объёмов продаж на рынке графики, этот год отличается положительной динамикой из-за пандемии, поскольку спрос на графические решения вырос из-за самоизоляции. Второй квартал вобрал в себя часть объёмов продаж ноутбуков, которые обычно хорошо продаются в третьем квартале, а настольный сегмент продемонстрировал спад. Отчасти в этом виноваты проблемы Intel с дефицитом процессоров, если говорить об интегрированной графике.