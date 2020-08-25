Более миллиарда людей перешло на удалённую работу
На квартальной отчётной конференции Logitech в конце июля представители компании сообщили, что на текущий момент по всему миру более одного миллиарда людей перешло на удалённую форму работы. Если увеличение трафика на фоне пандемии достигло 20%, то игровой трафик вырос сразу на 75%.
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Периферийные устройства Logitech во втором квартале продемонстрировали рост выручки на 19%. Лишь аксессуары для презентаций сократили выручку на 80%. Если исключить их влияние на выручку, то направление периферийных устройств принесло Logitech во втором квартале на 24% больше средств, чем годом ранее. Объёмы продаж веб-камер выросли более чем в два раза, достигнув десятилетнего максимума. Logitech увеличивает объёмы производства веб-камер, но не может гарантировать, что скоро удовлетворит весь спрос.
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