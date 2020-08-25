Предприятие TSMC по выпуску 2-нм продукции будет построено недалеко от штаб-квартиры
Как правило, новая ступень литографии требует от производителя полупроводниковых компонентов строительства новых линий, как минимум, а чаще всего речь идёт о возведении новых производственных корпусов. Компания TSMC, как отмечает издание DigiTimes, уже получила земельный участок под строительство предприятия, которое будет выпускать 2-нм продукцию.
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Во второй половине 2022 года начнётся серийное производство 3-нм продукции, но профильное предприятие TSMC располагается на юге Тайваня. Передовое предприятие по выпуску 2-нм продукции расположится в непосредственной близости от штаб-квартиры компании, на северо-западе Тайваня в городе Синьчжу.
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