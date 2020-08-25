TSMC рассматривает возможность перехода от использования кремния к другим материалам
Итоги участия TSMC в специализированном технологическом мероприятии подводит ресурс TweakTown. Он сообщает, что планы компании по срокам освоения 3-нм технологии остаются неизменными. Опытное производство 3-нм изделий будет запущено в следующем году, массовое – во второй половине 2022 года.
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Уже начат выпуск 5-нм продукции, но в этом семействе TSMC предложит усовершенствованную версию техпроцесса (N5P), а также так называемый 4-нм техпроцесс. Текущая версия 5-нм технологии на 15% повышает скорость переключения транзисторов по сравнению с 7-нм техпроцессом, позволяет снизить на 30% энергопотребление при неизменном быстродействии. Плотность размещения транзисторов по сравнению с 7-нм технологией увеличивается в 1,8 раза.
Второе поколение 5-нм техпроцесса увеличит быстродействие на 5%, либо позволит снизить энергопотребление на 10%. В рамках 3-нм технологии будет достигнуто снижение энергопотребления на 25-30%, либо повышение быстродействия на 10-15%, а плотность размещения транзисторов будет увеличена в 1,7 раза. После 3-нм техпроцесса TSMC будет активно внедрять альтернативные материалы – угольные нанотрубки и тому подобные структуры. Разработками на этом направлении TSMC занялась ещё в прошлом году.
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