На автомобильном направлении у NVIDIA больше всего партнёров в сфере программного обеспечения
Компания NVIDIA в своей обновлённый презентации для инвесторов пояснила, что второй квартал на автомобильном направлении не был таким тяжёлым, как ожидалось весной – фактически, после апрельского провала объёмы продаж автомобилей начали восстанавливаться. Выручка NVIDIA в этом сегменте последовательно сократилась на 28% вместо ожидаемых 40%.
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Автомобильный бизнес NVIDIA нельзя назвать стремительно растущим – за пять лет его выручка ежегодно увеличивалась в среднем на 22%. Разделяя партнёров по платформе DRIVE по сегментам, NVIDIA сорок две компании выделяет на направлении легкового транспорта, а больше всего у неё клиентов на направлении программного обеспечения - 76. Напомним, ПО компании может использоваться не только при создании систем активной помощи водителю, но и для тренировки подобных систем на стадии разработки в полностью виртуальной среде. Это стало особенно актуально в условиях самоизоляции, когда испытания реальных прототипов на какое-то время пришлось прекратить.
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