Самый компактный в мире принтер Selpic P1 пользуется огромной популярностью – на IndieGoGo собрано более 133 000 долларов
В начале лета этого года на IndieGoGo стал доступен для предварительного заказа самый компактный в мире ручной принтер под названием Selpic P1. Спустя полтора месяца на него уже было собрано 9000 долларов в рамках краудфандинговой кампании. Затем популярность устройства начала стремительно расти. Ещё через месяц на Selpic P1 уже было собрано свыше 133 000 долларов при запланированных 20 000 долларов.
В связи с популярностью ручного принтера калифорнийская компания Selpic, производитель миниатюрной печатающей техники, решила продлить срок кампании по сбору средств на IndieGoGo. Теперь у всех желающих заказать Selpic P1 есть ещё 13 дней на момент написания материала, чтобы купить ручной принтер по скидке.
Его стоимость на стадии сбора средств составляет 99 долларов. В сентябре цена новинки будет повышена до 199 долларов. Покупателям модель будет доступна в расцветках Pearl White и Matte Black. Поставки запланированы на начало осени.
Selpic P1 позволяет вручную наносить текст, QR-коды и штрихкоды на любую поверхность, включая дерево, металл, кожу, бумагу и пластик. Разрешение составляет 600 пикселей на дюйм. Габаритные размеры модели равны 5.12” x 1.22” x 0,94” (13 x 3,1 x 2,38 мм). Весит принтер 92 грамма. Корпус изготовлен из алюминия и переработанного пластика.
В Selpic P1 можно установить картридж. Пользователям на выбор предлагается восемь цветовых вариантов: чёрный, сине-зелёный (Cyan), голубой (Light Cyan), красный, жёлтый, зелёный и два оттенка розового (Magenta и Light Magenta).
Ручной принтер американской компании поддерживает работу с устройствами на базе операционных систем Android и iOS. Программное обеспечение для Selpic P1 распространяется бесплатно. Больше информации о новом принтере вы можете найти на официальном сайте производителя, перейдя по этой ссылке. Принять участие в кампании по сбору средств и приобрести новинку со скидкой 100 долларов можно на площадке IndieGoGo здесь.
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