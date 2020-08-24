Всё познаётся в сравнении: новый 12-контакный разъём для NVIDIA Ampere на фото соседствует со старыми
Представители сайта HardwareLUXX не стали скрывать, что уже получили от производителя блоков питания Seasonic новый переходник для блоков питания, позволяющий подключать видеокарты NVIDIA семейства Ampere.
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Редактор ресурса поясняет, что такой разъём питания, скорее всего, потребуется только для подключения эталонных видеокарт серии Founders Edition. Партнёры NVIDIA смогут использовать разъёмы питания классического типа, на своё усмотрение. Фотография в сравнении с парным восьмиконтактным разъёмом дополнительного питания позволяет оценить разницу в габаритах. Новый разъём гораздо компактнее, что может иметь значение в корпусах с ограниченным пространством, но и ценителей особой эстетики новый разъём тоже может порадовать.
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