Представители сайта HardwareLUXX не стали скрывать, что уже получили от производителя блоков питания Seasonic новый переходник для блоков питания, позволяющий подключать видеокарты NVIDIA семейства Ampere.

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Источник изображения: Twitter, Andreas Schilling

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Редактор ресурса поясняет, что такой разъём питания, скорее всего, потребуется только для подключения эталонных видеокарт серии Founders Edition. Партнёры NVIDIA смогут использовать разъёмы питания классического типа, на своё усмотрение. Фотография в сравнении с парным восьмиконтактным разъёмом дополнительного питания позволяет оценить разницу в габаритах. Новый разъём гораздо компактнее, что может иметь значение в корпусах с ограниченным пространством, но и ценителей особой эстетики новый разъём тоже может порадовать.