Для Intel закон Мура остаётся главным источником вдохновения при разработке процессоров
Ресурс DigiTimes подождал, когда Раджа Кодури (Raja Koduri) освободится после мероприятий Intel и Hot Chips, чтобы взять у него интервью. Естественно, подобные усилия и исключительность собеседника явно стоили того, чтобы текст интервью поместить в платный раздел сайта. В бесплатный дайджест попала единственная строчка, согласно которой для Intel так называемый «закон Мура» продолжает оставаться главным источником вдохновения при разработке процессоров.
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Хотя вместо него это был должен сделать Джим Келлер (Jim Keller), на Hot Chips Раджа Кодури подтвердил, что главным направлением разработок для Intel с точки зрения повышения плотности размещения транзисторов станет создание межслойных соединений и сложных пространственных компоновок, которые позволят процессорам «расти в высоту». За счёт этих приёмов и новшеств на уровне архитектуры Intel рассчитывает продлить действие эмпирического правила, сформулированного одним из основателей компании Гордоном Муром (Gordon Moore) в шестидесятых годах прошлого века.
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