Япония отстаёт от многих стран по уровню цифровизации документооборота
Казавшаяся передовой технологической державой Япония странным образом цепляется за некоторые деловые традиции, которые продемонстрировали уязвимость экономики страны в условиях пандемии и самоизоляции. Дело в том, что документооборот в Японии во многих случаях подразумевает не только наличие бумажного носителя, но и специальной печати, проставляемой заверителем лично. Удалённая работа замедлила заключение многих сделок, поскольку без печати на бумажном документе они не могли быть должным образом оформлены.
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Как поясняет Bloomberg, будучи третьей по величине экономикой в мире, Япония в рейтинге наиболее конкурентоспособных в цифровой среде стран занимает лишь 23-е место из 63, по версии IMD World. Кроме того, в Японии слабо автоматизированы процессы обмена информацией между различными государственными ведомствами.
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По оценкам местных экономистов, в технологиях управления Япония может отставать от других стран на двадцать лет. Если учесть, что кризисы типа нынешнего будут посещать планету раз в десять лет, как минимум, власти Японии должны ускорить перевод документооборота на цифровые рельсы. Какой объём средств на модернизацию этой инфраструктуры будет выделен в текущем году, пока не уточняется, но решение о финансировании этой задачи уже принято.
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