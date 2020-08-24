Samsung будет осваивать передовые компоновочные технологии
Соперничество между TSMC и Samsung Electronics в сфере контрактного производства полупроводниковых компонентов набирает обороты не только из-за консолидации отрасли, но и из-за наличия у корейской компании желания снизить степень своей зависимости от рынка памяти, который подвержен цикличным колебаниям цен. Как отмечает DigiTimes, по примеру TSMC корейский гигант начинает развивать собственные компетенции в сфере трёхмерной компоновки клиентских продуктов.
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С 2022 года, как ожидается, TSMC будет предлагать клиентам услуги по трёхмерной компоновке многокристальных полупроводниковых изделий. Не исключено, что производитель электромобилей Tesla станет одним из первых клиентов TSMC на этом направлении, отказавшись от услуг Samsung при выпуске нейронных процессоров следующего поколения для своего автопилота. Корейская компания не готова терять клиентов в дальнейшем, а потому составит конкуренцию TSMC на рынке таких услуг. До 2030 года Samsung Electronics обещает вложить около $112 млрд в развитие собственного контрактного производства.
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